Представлен бюджетный смартфон Moto E14 с большой батареей и защитой от влаги

Компания Motorola представила очередной бюджетный смартфон - Moto E14. Производитель оценил устройство в £ 70 (~ 7,9 тысячи рублей). Девайс продаётся в трёх расцветках: графитово-серой, зелёной и фиолетовой.

Гаджет оснащён 6,56-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass. Смартфон работает на процессоре SoC Unisoc T606 и под управлением операционной системы Android 14.

Ко всему прочему, гаджет обладает защитой от влаги по стандарту IP52, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

На данный момент Moto E14 доступен для покупки только на территории Великобритании. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.