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Вышел первый трейлер Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам хоррора «Тихое место»

Вышел первый трейлер Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам хоррора «Тихое место»
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На этой неделе издательтсво Saber Interactive опубликовало первый трейлер Quiet Place: The Road Ahead — игры по мотивам серии хорроров «Тихое место». За разработку проекта отвечает студия Stormind Games, ранее выпустившая Remothered: Broken Porcelain.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Saber Interactive.

Главным героем проекта выступит безымянная девушка, которой предстоит не только выжить в суровом мире постапокалипсиса, но и решить разгоревшийся семейный конфликт. Тайтл позиционируется как спин-офф оригинальных фильмов.

Релиз A Quiet Place: The Road Ahead состоится до конца этого года на ПК, PS5 и Xbox Series. В Steam уже появилась страница игры. Хоррор выйдет с текстовым переводом на русский язык.

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