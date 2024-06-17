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Анонсирован 4K-телевизор TCL C69B с поддержкой HDR10+, QLED Pro и Dolby Vision

Анонсирован 4K-телевизор TCL C69B с поддержкой HDR10+, QLED Pro и Dolby Vision
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Компания TCL анонсировала 4K-телевизор C69B, который продаётся в двух конфигурациях: с экраном 43 или 55 дюймов. Стоимость первой версии составила $ 395 (~ 34,9 тысячи рублей), а второй — $ 550 (~ 48,6 тысячи рублей).

Фото: TCL

Что одна, что другая модель получила QLED-матрицу с поддержкой HDR10+, HLG, Dolby Vision, а также с максимальной яркостью в 600 нит. Для повышения контрастности и уменьшения помех устройства оснастили двумя дополнительными технологиями: QLED Pro и T-Screen Pro. Ко всему прочему, TCL C69B обладает 2,1-дюймовой звуковой системой с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual: X.

На данный момент телевизоры доступны для покупки только на территории Индии. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.

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