Мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» от Marvel выйдет 2 ноября

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Журналисты издания ScreenRant сообщили, что мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» выйдет 2 ноября. Таким образом получается, что шоу станет следующим анимационным проектом Marvel после «Людей Икс '97».

Ко всему прочему, для написания саундтрека к мультсериалу Marvel привлекла композиторов Зака ​​Робинсона и Лео Биренберга — ранее они работали над фильмом «Странный: История Эла Янковича» и сериалом «Кобра Кай».

Мы невероятно рады стать частью выдающейся семьи MCU. Джефф Траммелл, Мел Цвайер и остальные члены команды Marvel — невероятные партнёры. Также мы безмерно благодарны им за то, что они позволили нам делать с этим проектом всё, что захотим.

Премьера мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» состоится в стриминговом сервисе Disney+.