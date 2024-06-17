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Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет 27 сентября

Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет 27 сентября
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Журналисты издания IndieWire сообщили, что фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» выйдет 27 сентября. Дистрибьютором картины выступит кинокомпания Lionsgate. Главную роль в предстоящей ленте Фрэнсиса Форда Копполы исполнил Адам Драйвер (новая трилогия «Звёздных войн», «Феррари»).

Сюжет фильма перенесёт зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра. Идея фильма пришла к Копполе после выхода «Апокалипсис сегодня» в начале 1980-х.

Также в актёрский состав вошли Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Натали Эммануэль, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

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