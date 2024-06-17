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NAVI вылетели с квалификации на The International 2024 по Dota 2

NAVI вылетели с квалификации на The International 2024 по Dota 2
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Состав Natus Vincere по Dota 2 не сыграет на чемпионате мира The International 2024 в Сингапуре.

В нижней сетке региональной квалификации «рождённые побеждать» уступили составу 9Pandas опытного Алексея Solo Березина со счётом 0:2.

Завтра, 18 июня, три оставшиеся команды разыграют путёвку на главный турнир года: сначала «панды» сразятся с Yellow Submarine (молодёжный состав Team Spirit), а победитель встретится в финале с 1win.

Фото: Liquipedia

Участие в чемпионате мира The International 2024 по Dota 2 примут 16 команд. В список попали шесть коллективов, получивших прямые инвайты — среди них российские Team Spirit и BetBoom Team. Остальные команды станут известны после завершения всех отборочных в шести регионах.

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