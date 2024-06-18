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Paradox отменила Life By You — симулятор жизни в духе The Sims

Paradox отменила Life By You — симулятор жизни в духе The Sims
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Шведское издательство Paradox объявило об отмене разработки Life By You — продвинутого симулятора жизни в духе The Sims. Производство амбициозного проекта возглавлял геймдизайнер The Sims 2 Род Хамбл, однако в конечном итоге компания решила отказаться от релиза амбициозной видеоигры.

Как объяснили в Paradox, разработка Life By You велась на протяжении многих лет, однако даже спустя столько времени статус проекта оставался неопределённым. Изначально симулятор жизни должен был выйти осенью 2023 года, после чего игру перенесли на первую половину 2024-го, а затем на неопределённый срок.

Life By You должна была стать одной из самых амбициозных игр в истории Paradox. Авторы обещали большой бесшовный мир без загрузок, продвинутые механики и кастомизацию персонажей, глубокую поддержку модификаций без жёсткой цензуры и многое другое. Однако в итоге проект так и не выйдет в свет.

Детали отменённой игры
Новая The Sims: все подробности симулятора жизни Life by You от Paradox
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