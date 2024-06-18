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«Дэдпул 3» не похож ни на один фильм из киновселенной Marvel

«Дэдпул 3» не похож ни на один фильм из киновселенной Marvel
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Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви в интервью рассказал, что лента не похожа ни на один проект в рамках киновселенной Marvel. Подобные высказывания можно услышать часто, однако Леви уверен, что случай с этой картиной — особенный.

Постановщик уверен, что если дотошно делать что-то одно, то угодить фанатам не получится. Нужно экспериментировать или менять формат, считает Леви.

То, что Кевин Файги создал киновселенную — историческое событие, но у культуры есть свой график успехов и не успехов. Мы точно знаем одно: нельзя продолжать дотошно делать одно и то же и ожидать, что люди будут всё принимать позитивно. Наш фильм не похож ни на один фильм из киновселенной. Да, и я говорю это как фанат многих работ Marvel Studios.

Мировая премьера ленты состоится 26 июля. В России официальных показов ленты не будет.

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