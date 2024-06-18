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Чарли Кокс уверен, что боевые сцены в новом сериале про Сорвиголову понравятся фанатам

Чарли Кокс уверен, что боевые сцены в новом сериале про Сорвиголову понравятся фанатам
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В недавнем интервью Чарли Кокс, известный по роли адвоката Мэтта Мёрдока и Сорвиголовы соответственно, рассказал, что новое шоу про героя, «Рождённый заново», оценят фанаты зрелищных боевых сцен.

По словам Кокса, сериал предложит отличные фрагменты с драками на манер того, что было в сериале «Сорвиголова» от Netflix. Актёр отметил, что фанаты точно не останутся разочарованными, однако вдаваться в детали артист не стал, чтобы избежать спойлеров.

Те фанаты, которые были в восторге от драк в «Сорвиголове», не будут разочарованы, это точно.

Сразу же вспоминается отлично поставленная сцена с дракой Сорвиголовы и бандитов в коридоре.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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