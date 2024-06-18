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В игре Hamster Kombat появился новый шифр азбуки Морзе — как его разгадать?

В игре Hamster Kombat появился новый шифр азбуки Морзе — как его разгадать?
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В последнее время в интернете набирает популярность игра Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга.

Пользователи обратили внимание, что в ночь с 17 на 18 июня в Hamster Kombat появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Разгадав шифр, можно получить 1 млн монет.

До 22:00 мск в игре действует шифр COIN. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию. Её мы указали ниже.

C —. —. O — — — I… N —.

А вы играете в Hamster Kombat? Рассказывайте в комментариях!

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