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Третий сезон мультсериала «Неуязвимый» может стартовать в начале 2025 года

Третий сезон мультсериала «Неуязвимый» может стартовать в начале 2025 года
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Во время недавнего интервью актёр Росс Маркванд, озвучивший нескольких персонажей в мультсериале «Неуязвимый», рассказал, что премьера третьего сезона может состояться в начале 2025 года.

По словам Маркванда, Роберт Киркман, создатель шоу, попросил его ничего не рассказывать людям, поскольку они сами мало что знают. Актёр всё равно проигнорировал совет Киркмана.

Третий сезон «Неуязвимого», мы почти закончили с ним. Я не хочу ничего говорить, потому что Роберт сказал: «Не рассказывай людям ничего, потому что мы сами не знаем точно». Но у меня такое чувство, что премьера, вероятно, произойдёт в начале следующего года.

Сериал «Неуязвимый» рассказывает историю мальчика, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает совместные тренировки с отцом.

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