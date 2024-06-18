Актёр из сериала «Слово пацана» признал вину в разбое, но отрицает причастность к убийству

Ещё в декабре 2023 года стало известно, что московский суд арестовал актёра Сергея Базанова, который сыграл роль Демида в популярном криминальном сериале «Слово пацана». Тогда артист полностью отрицал вину в убийстве и разбое, однако в последние дни он изменил свою позицию.

Базанов, отмечает ТАСС, полностью признал вину в разбое, однако свою причастность к убийству он полностью отрицает.

В рамках расследования уголовного дела в отношении Базанова и других фигурантов, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Сам Базанов и ещё один фигурант признали вину в разбое, но отвергли обвинение в убийстве.

Артиста обвинили в том, что он, «действуя в составе группы и руководствуясь корыстными мотивами», в 2011 году напал на бизнесмена вместе с четырьмя неизвестными и забрал сумку с большой суммой денег (около $ 900 тыс.).