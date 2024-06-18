Режиссёры «Мстителей: Финал» братья Руссо продюсируют «Капитана Америка 4»

СМИ сообщили, что режиссёры «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал» братья Руссо выступают продюсерами фильма «Капитан Америка 4» с подзаголовком «Дивный новый мир».

В числе продюсеров также числятся глава Marvel Studios Кевин Файги и вице-президент по производству и разработке Marvel Studios Нейт Мур.

О чём расскажет сюжет картины, неизвестно. Харрисон Форд исполнил роль генерала Таддеуса Росса. В комиксах он был Красным Халком и играл важную роль в различных сюжетах. Будет ли что-то подобное в ленте, сказать трудно. В фильме также снимется Лив Тайлер — она вернётся к роли Бетти Росс: дочери Таддеуса и бывшей девушки Брюса Бэннера. Образ нового Капитана Америка на себя примерит Энтони Маки.

Новая часть «Капитана Америка» выйдет 14 февраля 2025 года. Главным злодеем выступит Лидер, которого сыграл Тим Блейк Нельсон. Режиссёром выступил Джулиус Она.