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Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым

Вышел тизер-трейлер фильма «Последний ронин» с Юрием Колокольниковым
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«Кинопоиск» опубликовал первый тизер фильма «Последний ронин». В нём показали главного героя, которого сыграл Юрий Колокольников, и других персонажей.

Видео доступно на YouTube-канале Anatoly Lukmanov. Права на видео принадлежат «ЦЕНТРАЛ ПАРТНЕРШИП».

Картина описывается как приключенческий фантастический экшен. Действие фильма развернётся в относительно недалёком будущем. В результате изменений климата человеческая цивилизация практически уничтожена. Преследуемый призраками прошлого ронин путешествует по пустошам в поисках убийцы своего отца, создавая карту континента. Судьба сводит его с девочкой-подростком, которая обещает щедро заплатить, если он доведёт её до места рождения.

Вместе с Колокольниковым в ленте сыграли Диана Енакаева, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Режиссёром выступил Максим Шишкин.

Премьера в кинотеатрах состоится 26 декабря.

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