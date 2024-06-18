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Начались съёмки второго сезона сериала «Телохранители»

Начались съёмки второго сезона сериала «Телохранители»
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» объявило о старте съёмок второго сезона комедийного сериала «Телохранители». Производством проекта занимается компания Norm Production по заказу Comedy Club Production.

Описание второго сезона следующее:

По сюжету второго сезона адвокат продолжит заниматься максимально резонансными делами, а значит, у него лишь прибавится недругов, и славной троице телохранителей не придётся сидеть без работы.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Сериал посвящён тому, как несколько боксёров, чтобы избежать тюремныго срока, устраиваются в охрану к адвокату.

К своим ролям вернётся вёсь актерский состав первого сезона – Олег Гаас, Егор Овчинников, Александр Левин, Дмитрий Лысенков, Сергей Маковецкий, Яна Кошкина и Кристина Кучеренко.

Режиссером продолжения выступит Владимир Битоков. Даты выхода у второго сезона пока что нет.

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