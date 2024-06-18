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Игра «Бессмертный: Сказки старой Руси» вышла в раннем доступе Steam

Игра «Бессмертный: Сказки старой Руси» вышла в раннем доступе Steam
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Разработчики карточного рогалика «Бессмертный: Сказки Старой Руси» из 1C Game Studios объявили о выходе проекта в раннем доступе Steam. Игра доступна в том числе и в России по цене в 508 рублей — небольшая скидка в 15% будет вплоть до 2 июля.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

В ранней версии карточного рогалика игрокам доступна только одна героиня — Варвара-Краса — вместе с 40 противниками и восемью боссами. В течение ближайших месяцев авторы планируют добавить возможность играть за Василису Премудрую.

В описании к раннему доступу 1C Game Studios заявила, что полная версия «Сказок Старой Руси» выйдет до конца 2024 года. В релизном продукте будет куда больше контента, однако цена останется прежней.

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