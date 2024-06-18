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В PS Plus добавили Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и ещё восемь игр

В PS Plus добавили Crusader Kings 3, Monster Hunter Rise и ещё восемь игр
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Sony добавила в свою подписку новые игры. Подписчики тарифов PS Plus Extra и PS Plus Deluxe (Premium) получили доступ к десяти играм более дешёвых уровней подписки и трём тайтлам из самого дорогого уровня.

Подписчиков радуют хитами. Среди них стратегия Crusader Kings 3, ролевой экшен Monster Hunter Rise от Capcom, а также шутер Far Cry 4 от Ubisoft. Ещё есть Football Manager 2024, After Us, Anno 1800 и парочка LEGO-игр.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2024 года

  • Monster Hunter Rise
  • Football Manager 2024
  • Crusader Kings 3
  • Monster Energy Supercross — The Official Videogame 6
  • After Us
  • Anno 1800
  • Police Simulator: Patrol Officers
  • Far Cry 4
  • LEGO The Hobbit
  • LEGO The Incredibles

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2024 года

  • Kayak VR: Mirage, LEGO Star Wars 2: The Original Trilogy
  • Ghosthunter
  • Daxter
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