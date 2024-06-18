В России могут запретить звонки через мессенджеры, которые не определяют номера телефонов

В Роскомнадзоре обсуждают запрет звонков через мессенджеры, которые не проводят проверку подлинности телефонных номеров пользователей.

По словам представителей ведомства, это позволит защитить россиян от мошенников и телефонных террористов. Для этого необходимо взаимодействие между операторами связи и разработчиками мессенджеров — если последние не готовы сотрудничать, они могут получить запрет голосовых звонков на территории РФ.

Сегодня преступники всё чаще используют мессенджеры в мошеннических целях, для буллинга, экстремизма или телефонного терроризма. Этот способ привлекателен для злоумышленников из-за того, что при создании аккаунта сведения о его владельце не проверяются на достоверность. Запрет голосовых звонков через мессенджеры, которые не проведут проверку номеров, защитит людей от мошенников и телефонных террористов.

В Роскомнадзоре отмечают, что для иностранных мессенджеров придётся разрабатывать особые меры, чтобы стимулировать их владельцев определять номера пользователей.