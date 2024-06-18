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Команда Монеси лишилась игрока

Команда Монеси лишилась игрока
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Европейский коллектив G2 Esports объявил об исключении игрока Неманьи nexa Исаковича из активного ростера команды по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного клуба.

Как сообщают представители организации, Некса переведён в запас команды. Кто заменит киберспортсмена в ростере, официально неизвестно. Однако, по слухам, на место серба может прийти Марио malbsMd Самайоа из Гватемалы, на данный момент представляющий состав M80.

Сербский киберспортсмен присоединился к G2 Esports в ноябре 2023 года. Вместе с ним коллектив выступил на множестве тир-1 турниров, а также завоевал золото на Intel Extreme Masters Dallas 2024.

Состав G2 Esports на данный момент:

  • Илья m0NESY Осипов;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Неманья huNter- Ковач;
  • Расмус HooXi Нилсен;
  • Виктор TaZ Войтас (тренер).

Ранее G2 Esports с Джеки «Stewie2K» Йип вместо Расмуса HooXi Нилсена стала чемпионом турнира IEM Dallas 2024. После этого команда в полном составе заняла последнее место в рамках BLAST Premier: Spring Final 2024.

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