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Турнирный оператор StarLadder может провести мэйджор по CS2 в 2025 году — инсайдер

Турнирный оператор StarLadder может провести мэйджор по CS2 в 2025 году — инсайдер
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Турнирный оператор StarLadder может стать организатором мэйджора по Counter-Strike 2 в 2025 году. Об этом сообщил журналист Ричард Льюис в рамках личной трансляции на Twitch.

По словам инсайдера, в киберспортивном сообществе CS2 активно ходят слухи о том, что второй мэйджор в 2025 году достанется турнирному оператору StarLadder:

За кулисами ходит множество слухов о том, что StarLadder проведёт мэйджор в 2025 году. Я даже не могу поверить в то, что это правда. Это кажется довольно диким с учётом того, что они только вернулись и сразу же получили мэйджор. Однако в сообществе все об этом говорят.

В апреле 2024 года StarLadder объявил о возвращении на профессиональную сцену Counter-Strike 2 с четырьмя турнирами после пятилетнего перерыва. Последним ивентом по CS2 от украинского организатора соревнований был чемпионат StarSeries & i-League CS:GO Season 8, который прошёл в конце 2019 года в Белеке, Турция.

Судя по слухам, мэйджор от StarLadder пройдёт в декабре 2025 года. Первый мэйджор сезона организует турнирный оператор BLAST.

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