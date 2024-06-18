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Капитан состава Team Liquid по Counter-Strike 2 переведён в запас команды

Датский киберспортсмен Каспер cadiaN Меллер исключён из активного ростера Team Liquid по Counter-Strike 2. Информация об этом появилась в социальных сетях киберспортивной организации.

Кэдиан занимал позицию капитана коллектива начиная с конца 2023 года. Кто заменит про-игрока в составе команды, пока неизвестно.

Под руководством Меллера Team Liquid не добивалась громких результатов. Лучшим выступлением «жидких» с датчанином стало второе место на чемпионате CCT Season 1 Global Finals. Представители клуба прокомментировали данное решение следующим образом:

Сегодня мы переводим cadiaN из активного ростера на скамейку запасных с целью рассмотрения трансферных предложений. Наше время вместе прошло не так, как мы надеялись, но мы знаем, что у него впереди светлое будущее. Мы будем активно сотрудничать с Каспером, пока мы рассматриваем возможности двигаться дальше.

Состав Team Liquid по CS2 на данный момент:

Марэк YEKINDAR Галинскис;

Кит NAF Маркович;

Фелиппе skullz Медейрос;

Рассел Twistzz Ван Далкен;

Вилтон zews Прадо (тренер).