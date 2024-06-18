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Монеси защитил диплом на отлично — он учился на факультете киберспорта в «Синергии»

Монеси защитил диплом на отлично — он учился на факультете киберспорта в «Синергии»
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Российский киберспортсмен Илья m0NESY Осипов из состава G2 Esports по Counter-Strike 2 защитил диплом «Синергии» на отлично. Информация об этом появилась в социальных сетях факультета киберспорта университета.

Как сообщается в посте представителей высшего учебного заведения, 19-летний профессиональный игрок по CS2 на отлично защитил свою выпускную квалификационную работу на тему «Управление репутацией киберспортивной организации (на примере киберспортивной организации „G2“)».

По информации СМИ, члены комиссии единогласно приняли решение поставить киберспортсмену оценку «отлично». В качестве научного руководителя про-игрока выступил специалист по юриспруденции и киберспорту Николай Nikas Скаржинский.

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