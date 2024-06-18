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GTA 5 запустили на смартфоне — игра работает в 100 FPS

GTA 5 запустили на смартфоне — игра работает в 100 FPS
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Пользователь Сети поделился своим опытом запуска GTA 5 на игровом смартфоне — оказалось, что мобильное «железо» способно отлично справиться с современными видеоиграми.

Энтузиаст использовал OnePlus 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 3 и эмулятор Horizon. Оказалось, что программа отлично оптимизирует игры под смартфоны — автор отмечает, что картинка была очень плавной и достаточно проработанной для мобильного устройства, а управление кажется отзывчивым.

По итогу GTA 5 выдавала от 90 до 103 FPS, а проблемы с подгрузкой новых кадров наблюдались только при загрузке новых локаций. Главным же минусом стал быстрый разряд батареи — автор пошутил, что телефон выключится раньше, чем закончится ваша полицейская погоня.

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