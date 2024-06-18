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iPhone 15 Pro Max стал работать на 25% быстрее благодаря iOS 18

iPhone 15 Pro Max стал работать на 25% быстрее благодаря iOS 18
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Первые тесты iPhone 15 Pro Max с бета-версией операционной системы iOS 18 показали, что смартфон стал работать намного эффективнее.

В задачах машинного обучения новое ПО существенно улучшило производительность iPhone. Если прежде по бенчмаркам Geekbench последняя версия смартфона выдавала не более 6000, то теперь показатель вырос до 7816. Таким образом, iPhone 15 Pro Max работает на 25% быстрее, чем на iOS 17.

Apple представила новую версию своей операционной системы на WWDC 2024 в начале июня. Обновления получили разделы «Фото» и iMessage, а ещё на iPhone появился игровой режим — он снимает нагрузку с фоновых процессов, чтобы выделить дополнительные ресурсы на нужное приложение.

Полноценно iOS 18 выйдет в сентябре.

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