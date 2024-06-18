Власти Австралии вложили более $ 100 млн в провальную «Фуриосу» по «Безумному Максу»

В конце мая в мировых кинотеатрах состоялась премьера «Фуриосы» — приквела ленты «Безумный Макс: Дорога ярости». За четыре недели проката лента собрала всего лишь около $ 160 млн, что в два с половиной раза хуже показателей прошлой картины.

Аналитики предрекали «Фуриосе» кассовый провал ещё по итогам дебютного уикенда — бюджет фильма составил гигантские $ 220 млн. Чтобы отбить затраты, ленте необходимо заработать как минимум $ 450 млн, что кажется уже недостижимой цифрой как минимум в кинотеатрах. Как оказалось, в огромный бюджет ленты вошли деньги правительства Австралии — власти вложили более $ 100 млн невозвратных средств.

Это значит, что кассовый провал «Фуриосы» становится менее болезненным для Warner Bros. К тому же лента может показать себя более уверенно в домашнем прокате и онлайн-сервисах, что может сподвигнуть студию на съёмки нового фильма по вселенной «Безумного Макса».