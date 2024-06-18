В «Телеграме» появился первый сервис знакомств, работающий на TON

Пользователям мессенджера Telegram впервые стал доступен сервис для знакомств, созданный на блокчейне The Open Network (TON). Об этом сообщает «Код Дурова».

Для регистрации в TON Dating потребуется пройти несколько ступеней верификации: авторы утверждают, что таким образом им удаётся отсечь заявки анонимов и ботов. Работает приложение по принципу «матчей» — ваш лайк анкете должен совпать с лайком этого пользователя вам.

Фото: TON

Для девушек подписка в TON Dating будет бесплатной, а вот мужчинам придётся заплатить — сумма составляет 2500 звёзд или 5700 рублей.

При этом пользователи могут зарабатывать, проводя время в приложении. Благодаря алгоритму майнинга можно получать криптовалюту за приглашение друзей, лайки и «матчи», а потом вывести бонусы в Toncoin на криптокошелёк.