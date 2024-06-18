Стартовали съёмки сериала «Граница Миров» от СТС в стиле «Людей в чёрном» — первые кадры

Кинокомпании Art Pictures Vision, Black Box Production и телеканал СТС объявили о старте съёмок сериала «Граница Миров». Производство займёт как минимум несколько месяцев, а премьера шоу может состояться уже в начале 2025 года.

По сюжету проекта два брата после встречи с вампиром открывают в себе некие суперсилы. Серёга и Лёха выясняют, что в городском здании НИИ расположен портал между мирами людей и нечисти – причём за последними наблюдают сотрудники секретной организации «Граница Миров». Авторы не скрывают, что сценарий вдохновлён франшизой «Люди в чёрном» с Уиллом Смитом.

Главные роли в проекте исполняют Денис Нурулин, Даня Киселёв, Николай Добрынин и другие актёры. Режиссером сериала выступит Аскар Бисембин («Папины дочки. Новые»).

Первые кадры «Границы Миров»

Фото: СТС

Фото: СТС