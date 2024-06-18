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В России открылись продажи отечественных ноутбуков «Инферит» — цены от 69 000 рублей

В России открылись продажи отечественных ноутбуков «Инферит» — цены от 69 000 рублей
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Российский производитель техники «Инферит» объявил о старте продаж линейки ноутбуков под собственным брендом. Лэптопы собирают в подмосковном Фрязино.

На выбор доступны четыре модели офисных ноутбуков — Enox, Compact, Eclipse и Silver. Они оснащены экраном с диагональю 14 дюймов, процессором Intel Core i5 или i7 и тачпадом со сканером отпечатка пальца.

Объём внутренней и оперативной памяти зависит от комплектации (до 512 ГБ ОЗУ и 32 ГБ «оперативки»). Самая дешёвая модель Enox обойдётся в 69 900 рублей, а лучший вариант Silver — 87 000 рублей.

Пока ноутбуки INFERNIT можно купить только на официальном сайте производителя по заявкам. Появятся ли модели на маркетплейсах и в магазинах электроники, пока неизвестно.

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