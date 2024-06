EA Sports FC 24 и ещё шесть игр войдут в Game Pass в июне

Игровое подразделение Microsoft объявило о пополнении библиотеки Game Pass на Xbox и ПК.

В ближайшее время по подписке станут бесплатно доступны шесть игр, в том числе популярный футбольный симулятор EA Sports FC 24 (бывшая серия FIFA). При этом владельцы Game Pass вскоре лишатся доступа к FIFA 22 и ряду других проектов.

Какие игры добавят в Game Pass до конца июня

Still Wakes the Deep (ПК и Xbox) — сегодня, 18 июня

My Time at Sandrock (ПК и Xbox) — 19 июня

Keplerth (ПК) — 20 июня

EA Sports FC 24 (ПК и Xbox) — 25 июня

SteamWorld Dig (ПК и Xbox) — 26 июня

SteamWorld Dig 2 (ПК и Xbox) — 26 июня

Robin Hood: Sherwood Builders (ПК и Xbox) — 27 июня

Фото: Xbox

В следующее воскресенье, 30 июня, из подписки пропадут пять игр: FIFA 22, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, Stranded Deep, Story of Seasons: Friends of Mineral Town и Sword and Fairy Together Forever. А 5 июля Game Pass покинет ещё и Cricket 22.