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Большое обновление для GTA Online с полицейскими миссиями выйдет 25 июня – тизер

Большое обновление для GTA Online с полицейскими миссиями выйдет 25 июня – тизер
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Студия Rockstar анонсировала обновление Bottom Dollar Bounties для GTA Online. Игроки получат доступ к новому контенту в следующий вторник, 25 июня.

Апдейт посвящён работе полиции: геймерам предложат примерить форму служителей закона, выслеживая и наказывая нарушителей в Лос-Сантосе — за это игроки будут получать различные награды. Среди прочего, в игре появятся новые транспортные средства, которые должны помочь борьбе с преступностью.

Видео доступно на YouTube-канале Rockstar Games. Права на видео принадлежат Rockstar Games.

Помимо этого, 25 июня в игру добавят новые драг-гонки и дрифт-режимы, модели машин и другой контент. Другая часть нововведений будет доступна не сразу, а позже в течение лета.

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