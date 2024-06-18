Первые оценки дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring — полный восторг и 94 из 100

Сегодня, 18 июня, ряд игровых изданий опубликовали свои обзоры нового дополнения Shadow of the Erdtree для Elden Ring. Критики отлично приняли игру — рейтинг на Metacritic составил 94 из 100.

Сразу несколько из 33 журналистов выставили DLC максимальную оценку. В своих обзорах они отмечают, что дополнение развивает идеи основной игры — так, к примеру, считает Dexerto:

Это достойная дань уважения Elden Ring и потрясающий финал, который снова смог удивить и шокирует нас. Те, кому понравилась основная игра, найдут гораздо больше интересного. DLC настолько убедительно и впечатляюще, что вызывает вопросы о том, смогут ли FromSoftware когда-нибудь превзойти это.

Критики отмечают, что DLC добавляет более 40–50 часов контента, а новые локации и боссы выглядят свежими и интересными. Сами сражения при этом стали сложнее и готовы бросать новые вызовы игрокам. Вот мнение IGN:

Elden Ring и без того была одной из лучших игр — Shadow of the Erdtree идёт ещё дальше, предлагая сложный, но увлекательный мир, который постоянно бросает вам вызов своими тайнами, жёсткими боссами и прекрасными видами.

Самую низкую оценку поставил журналист Push Square — 80 из 100. Он тоже хвалит DLC, но указывает на то, что геймплей никак не изменился по сравнению с оригиналом.

Дополнение FromSoftware так же великолепно, как и знакомо. Shadow of the Erdtree даёт больше контента того же стиля, который вы полюбили два года назад, но не предлагает новых возможностей. Этого достаточно, чтобы считать DLC фантастическим, хотя трудно не чувствовать, что вы снова повторяете те же действия.

Дополнение Shadow of the Erdtree для Elden Ring выйдет в России ночью 21 июня.