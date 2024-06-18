«Персонажи как живые»: Ольга Бузова похвалила игру «Смута»

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова затронула тему видеоигр в своих соцсетях. Девушка признала, что сама не играет, но такой досуг может быть развивающим.

В качестве примера Бузова привела Minecraft и российскую RPG «Смута».

Уверена, что из таких вещей можно извлечь пользу. Знаю, что есть игры на 3D-мышление типа Minecraft, есть головоломки, есть исторические — типа российской «Смуты». Про «танчики» ничего сказать не могу…

Певица также рассказала, что больше всего ей понравилась графика в Syberia и «Смуте».

Из того, что видела, визуально мне больше всего нравятся Syberia и недавно вышедшая обновлённая «Смута» — тут очень постарались художники, бесконечно красивая атмосфера России той эпохи и персонажи как живые.

12 июня, в День России «Смута» получила новый патч с улучшениями стелса и боевой системы.