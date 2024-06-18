Netflix перезапустит шоу «Тачку на прокачку» без рэпера Xzibit

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал перезапуск культовой передачи «Тачку на прокачку». Новое шоу получило название Resurrected Rides («Воскресшие тачки»), а его премьера состоится 24 июля. В первый сезон войдёт восемь эпизодов по 40 минут.

Ведущим новой передачи выступит знаменитый актёр и комик Крис Редд («Джокер»), а продюсером числится Рик Гурвиц, который отвечал за оригинальное реалити-шоу. В официальном синопсисе сообщается, что в новой передаче «владельцы смогут превратить свои любимые колотушки в автомобильные шедевры, достойные дорожного движения». Авторы обещают сохранить юмор оригинального шоу и показать свежий взгляд на мир автомобильного тюнинга.

«Тачку на прокачку» — популярная телевизионная программа, выходившая на американском телеканале MTV. В каждом выпуске команда автомехаников и дизайнеров радикально улучшает и чинит автомобиль, который изначально находится в очень плохом состоянии. За три года вещания было выпущено шесть сезонов.