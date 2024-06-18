Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix перезапустит шоу «Тачку на прокачку» без рэпера Xzibit

Netflix перезапустит шоу «Тачку на прокачку» без рэпера Xzibit
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix анонсировал перезапуск культовой передачи «Тачку на прокачку». Новое шоу получило название Resurrected Rides («Воскресшие тачки»), а его премьера состоится 24 июля. В первый сезон войдёт восемь эпизодов по 40 минут.

Ведущим новой передачи выступит знаменитый актёр и комик Крис Редд («Джокер»), а продюсером числится Рик Гурвиц, который отвечал за оригинальное реалити-шоу. В официальном синопсисе сообщается, что в новой передаче «владельцы смогут превратить свои любимые колотушки в автомобильные шедевры, достойные дорожного движения». Авторы обещают сохранить юмор оригинального шоу и показать свежий взгляд на мир автомобильного тюнинга.

«Тачку на прокачку» — популярная телевизионная программа, выходившая на американском телеканале MTV. В каждом выпуске команда автомехаников и дизайнеров радикально улучшает и чинит автомобиль, который изначально находится в очень плохом состоянии. За три года вещания было выпущено шесть сезонов.

Материалы по теме
«Дом дракона» вернулся — и сразу разбил сердце. Что случилось в первой серии нового сезона
«Дом дракона» вернулся — и сразу разбил сердце. Что случилось в первой серии нового сезона
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android