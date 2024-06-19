Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде

По данным US Weekly, известного певца, танцора и актёра Джастина Тимберлейка задержала полиция. Причина — вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

После того, как полиция остановила автомобиль Тимберлейка, он отказался проходить дыхательный тест. Сотрудники правоохранительных органов сразу поняли, что артист находится в нетрезвом состоянии. По словам адвоката Джастина, его также обвиняют в проезде без остановки знака «Стоп» и несоблюдении ПДД.

Сообщается, что Тимберлейк провёл в полицейском участке какое-то время, а потом его отпустили без залога. Суд назначил заседание по делу на 26 июля. Скорее всего, актёру придётся заплатить крупный штраф. Вероятно, последует и более серьёзное наказание.

После инцидента актёр опубликовал в соцсетях обращение, в котором извинился перед своей семьёй и поклонниками за такое поведение.

Я слишком много выпил той ночью и сожалею о своём поведении. Я должен был знать лучше, что делаю. Это не тот пример, который я хочу подавать своему сыну.

В СМИ отмечают, что это первый раз, когда Тимберлейк попадает под внимание полиции из-за вождения в нетрезвом виде.