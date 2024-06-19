«С нетерпением жду возвращения к работе»: Иэн Маккеллен идёт на поправку после инцидента

Вчера стало известно о госпитализации актёра Иэна Маккеллена, известного по ролям Гэндальфа и Магнето. Во время отыгрыша боя на сцене театра артист потерял равновесие и упал.

Актёр оставил в соцсетях небольшое обращение, в котором поблагодарил фанатов за поддержку и выразил надежду на то, что уже скоро восстановится и вернётся к работе.

Я хочу поблагодарить всех за добрые слова и поддержку. После несчастного случая, произошедшего вчера вечером во время выступления, мои травмы диагностировали и лечили ряд экспертов, специалистов и медсестёр, работающих в Национальной службе здравоохранения. Перед ними я в огромном долгу. Они заверили меня, что моё выздоровление будет полным и быстрым. Я с нетерпением жду возвращения к работе.

Из-за того, что спектакль были вынуждены прервать, театр хочет провести выступление с Маккелленом вновь. Конечно, после его выздоровления.