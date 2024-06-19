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Из «Дома дракона» вырезали «чертовски грязную» сексуальную сцену

Из «Дома дракона» вырезали «чертовски грязную» сексуальную сцену
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Оливия Кук, исполняющая роль Алисенты Хайтауэр в сериале «Дом дракона», рассказала, что из шоу вырезали «чертовски грязную» сексуальную сцену. По словам актрисы, фрагмент был малоприятным, однако работать над ним было весело.

Кук отметила, что сцену решили убрать из финального монтажа, поскольку она никак не развивала сюжет. С такой позицией выступил шоураннер Райан Кондал.

Это было чертовски грязно. Это было некрасиво, но было действительно весело делать. Райан сказал, что этой сценой мы не будет развивать сюжет или персонажей, с чем я немного не согласна, но это нормально. Это его шоу.

Первый эпизод второго сезона вышел пару дней назад. Вторая серия ожидается 24 июня, а финальная выйдет 5 августа. Сериал уже продлили на третий сезон.

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