В игре Hamster Kombat появился очередной шифр азбуки Морзе — разгадываем его

Сейчас на слуху игра Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга.

В ночь с 18 на 19 июня в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Разгадав шифр, можно получить 1 млн монет.

До 22:00 мск в игре действует шифр DAPP. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию. Её мы указали ниже.

Вводите такую комбинацию: D —… A. — P. — -. P. — -.

Более подробно об игре и о её особенностях мы рассказали в материале ниже. Там же мы объяснили, возможно ли что-то заработать, нажимая на экран.