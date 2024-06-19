Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Глубина боевой системы, сюжет и напарники: свежие детали Dragon Age: The Veilguard

Глубина боевой системы, сюжет и напарники: свежие детали Dragon Age: The Veilguard
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Game Informer раскрыло пачку подробностей Dragon Age: The Veilguard. Журналисты рассказали немного про сюжет, раскрыли свежие детали боевой системы, мира и взаимодействия со спутниками.

Во вкладке «Про сюжет» будут написаны спойлеры. Если остерегаетесь их, пропускайте и читайте о другом!

Про сюжет

  • Протагонист по имени Рук связывает свою кровь с Тенью путём вмешательства в проводимый ритуал Соласа. Из-за этого антагонист оказывается заперт в Тени, а эльфийские боги Эльгарнан и Гиланнайн получают свободу.
  • Солас заперт в Тени, однако это не мешает ему связываться с Руком. Посредством общения Солас рассказывает, что хотел лишь надёжнее запереть двух богов, однако уже поздно.
  • С этого момента Рук со своей командой осознаёт, что Эльгарнан и Гиланнайн представляют большее зло, чем запертый Солас.

Про боевую систему

  • Во время сражений игроки смогут парировать атаки, заряжать собственные удары, а также совершать лёгкие и тяжёлые атаки и рывки.
  • У каждого класса будет набор уникальных способностей. С помощью этого авторы хотели выделить преимущества одного класса над другим и показать их отличия. К примеру, разбойники смогут стрелять из лук
  • Бывший продюсер Dragon Age Марк Дарра похвалил боевую систему The Veilguard. Он отметил, что впервые в серии она получилась интересной

Про напарников

  • Связь с компаньонами — важная часть игры. Развивать с ними взаимоотношений можно будет путём выполнения личных заданий, при сделанном выборе в диалогах и прочем
  • Отслеживать уровень отношений с напарниками можно будет в отдельном окне на экране. Там же появится и вся подробная информация про них

Немного свежих скриншотов и артов

Фото: BioWare

Фото: BioWare

Фото: BioWare

Фото: BioWare

Фото: BioWare

Релиз Dragon Age: The Veilguard ожидается осенью на PS5, Xbox Series и ПК.

Материалы по теме
«Цивилизация 7» выйдет в 2025 году: что известно про новую стратегию
«Цивилизация 7» выйдет в 2025 году: что известно про новую стратегию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android