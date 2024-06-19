Мобильных операторов планируют обязать уведомлять клиентов об изъятии номера

По данным газеты «Известия», 19 июня в Госдуму будет внесён законопроект, обязывающий операторов мобильной телефонной связи предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии номеров.

Примечательно, что в данный момент при определённых обстоятельствах операторы вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и даже изъять номер у пользователей. Новый закон предполагает, что перед этими действиями клиентов будут предупреждать.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О связи», согласно которым операторы должны будут уведомлять абонентов не позднее чем за 10 дней до завершения действия договора через SMS, портал «Госуслуги», по электронной почте либо через личный кабинет абонента.