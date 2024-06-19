Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мобильных операторов планируют обязать уведомлять клиентов об изъятии номера

Мобильных операторов планируют обязать уведомлять клиентов об изъятии номера
Комментарии

По данным газеты «Известия», 19 июня в Госдуму будет внесён законопроект, обязывающий операторов мобильной телефонной связи предупреждать клиентов о расторжении договоров и изъятии номеров.

Примечательно, что в данный момент при определённых обстоятельствах операторы вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и даже изъять номер у пользователей. Новый закон предполагает, что перед этими действиями клиентов будут предупреждать.

Парламентарии предлагают внести изменения в закон «О связи», согласно которым операторы должны будут уведомлять абонентов не позднее чем за 10 дней до завершения действия договора через SMS, портал «Госуслуги», по электронной почте либо через личный кабинет абонента.

Материалы по теме
Почему все играют в «Хомяка» и зарабатывают на нём? Рассказываем о феномене Hamster Kombat
Почему все играют в «Хомяка» и зарабатывают на нём? Рассказываем о феномене Hamster Kombat
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android