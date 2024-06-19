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NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft

NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, обойдя Apple и Microsoft
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Вечером 18 июня капитализация компании NVIDIA превысила $ 3,335 трлн благодаря росту стоимости акций на 3,5%. Таким образом, знаменитый производитель графических чипов занял первую строчку в списке самых дорогих корпораций мира, обойдя мировых техногигантов.

Пять самых дорогих компаний мира

Пять самых дорогих компаний мира

Фото: companiesmarketcap

Ранее первую строчку в списке самых дорогих фирм мира периодически занимали Apple и Microsoft. Однако ближе к лету капитализация NVIDIA достигла $ 3 млрд и продолжает расти до сих пор. В аналитической компании Navellier & Associaties считают, что до конца года корпорация подорожает вплоть до $ 4 трлн и продолжит расти в цене.

Небывалый рост капитализации NVIDIA связан со сферой искусственного интеллекта. В 2022 году компания выпустила флагманский чип H100, предназначенный для обучений нейросетей, которые пользуются очень большим спросом. Спустя год стоимость NVIDIA выросла до $ 1 трлн, а в феврале 2024-го компания преодолела отметку в $ 2 трлн.

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