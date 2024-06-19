В фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» нашли киноляп со шляпой Арамиса

Издание ОСН обратило внимание на забавный киноляп со шляпой Арамиса в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Зрители наверняка даже могли не заметить этого.

В конце первой серии Д’Артаньян встречается с Атосом, Портосом и Арамисом для дуэли. В это время их находят гвардейцы кардинала и завязывается драка. В ходе потасовки герои побеждают, после чего Арамис появляется в кадре без шляпы.

Через мгновение кадр меняется, и главные герои вместе празднуют победу, а Арамис в этот момент уже находится в шляпе.

Арамис поёт без шляпы

Фото: Гостелерадио СССР

Все герои, в том числе и Арамис, уже в шляпе.

Фото: Гостелерадио СССР

Этот киноляп кажется забавным, поскольку за такой короткий промежуток герой вряд ли бы успел надеть шляпу. Вероятно, тут сработала магия монтажа.