Elden Ring: Shadow of the Erdtree стало самым высокооценённым аддоном в истории видеоигр

18 июня журналисты опубликовали обзоры Shadow of the Erdtree — первого и единственного дополнения для Elden RIng. Аддон для одной из самых популярных игр последних лет получил невероятные 95 баллов из 100 возможных на агрегаторе Metacritic.

Как оказалось, это самая высокая средняя оценка расширения во всей игровой индустрии. Ранее рекорд удерживало дополнение «Кровь и вино» для «Ведьмака 3» — в 2016 году оно получило от критиков 92 балла. Высокую оценку в этом году также получил аддон The Final Form для Destiny 2 — целых 90 баллов.

Релиз дополнения Shadow of the Erdtree состоится в ночь на 21 июня в том числе в России. Интересно, что аддон стал самой высокооценённой игрой 2024 года, обойдя даже Final Fantasy 7 Rebirth.