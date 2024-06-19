Стартовали съёмки второго сезона «Волшебного участка» с Николаем Наумовым — первые кадры

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съёмок второго сезона сериала «Волшебный участок». Производство продлится около нескольких месяцев, а выход продолжения может состояться уже в начале 2025 года.

Второй сезон шоу расскажет о том, как Кощей не только похитил Василису, но и подозревается в гибели всех сотрудников петербургского участка. Московский отдел по борьбе со сказочными преступлениями берётся за новое расследование. Во втором сезоне вернутся основные актёры из первого сезона, включая героя Николая Наумова. В продолжении также сыграют Роза Хайруллина, Дарья Мельникова, Илья Соболев и другие артисты.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. Первый сезон шоу вышел в конце 2023 года, после чего его продлили на второй сезон и полнометражный фильм.

Первые кадры со съёмок второго сезона «Волшебного участка»

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko