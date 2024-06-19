Мэтт Дэймон и Бен Аффлек вновь сыграют вместе в криминальном триллере RIP

Как сообщает издание Deadline, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек нашли очередной совместный проект. Голливудские звёзды сыграют главные роли в криминальном триллере RIP режиссёра Джо Карнахана («День курка»).

Деталей сюжета у ленты пока нет, однако инсайдеры описывают её как «серьёзный криминальный триллер». В данный момент продюсерская компания актёров Artists Equity ищет киностудию, которая выступит дистрибьютором картины по всему миру.

Новый боевик будет очередным воссоединением двух голливудских друзей. Ранее оба артиста снялись в семи совместных произведениях, включая «Умницу Уилл Хантинг» и недавнюю историческую драму «Последняя дуэль» Ридли Скотта. У RIP пока нет даже примерной даты выхода — ленты вряд ли выйдет раньше 2026 года.