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Какие смартфоны Google Pixel обновят до Android 15 — полный список

Какие смартфоны Google Pixel обновят до Android 15 — полный список
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Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании продолжают публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель самой системы и гаджетов Pixel сообщил, какие гаджеты обновят до новейшей ОС.

В Google заявили, что обновление до Android 15 получат все современные смартфоны компании: Pixel 8, Pixel 7 и даже Pixel 6. А вот что касается прошлых моделей гаджетов, то они останутся на устаревших версиях операционной системы. Таким пользователям в компании порекомендовали приобрести более современную модель Google Pixel.

Какие устройства Google НЕ обновят до Android 15

  • Pixel 5
  • Pixel 5a 5G
  • Pixel 4
  • Pixel 4 XL
  • Pixel 4a
  • Pixel 4a 5G
  • Pixel 3
  • Pixel 3XL
  • Pixel 3a
  • Pixel 3a XL
  • Более старые модели Pixel
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