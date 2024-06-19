Какие смартфоны Google Pixel обновят до Android 15 — полный список

Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые компании продолжают публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Так, производитель самой системы и гаджетов Pixel сообщил, какие гаджеты обновят до новейшей ОС.

В Google заявили, что обновление до Android 15 получат все современные смартфоны компании: Pixel 8, Pixel 7 и даже Pixel 6. А вот что касается прошлых моделей гаджетов, то они останутся на устаревших версиях операционной системы. Таким пользователям в компании порекомендовали приобрести более современную модель Google Pixel.

Какие устройства Google НЕ обновят до Android 15