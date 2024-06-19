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Десять лучших фильмов первой половины 2024 года от THR: Претенденты, Головоломка 2, Химера и другие

10 лучших фильмов первой половины 2024 года от издания THR
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Авторитетное издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 10 лучших фильмов первой половины 2024 года. Топ составлен на основе голосов редакции одного из самых популярных изданий о кино в Голливуде.

Так, в десятку лучших фильмов с января по июнь от THR попали картины не только из США, но и из других стран. Например, в список попали итальянская драма «Химера», японская картина «Зло не существует» от режиссёра «Сядь за руль моей машины» и польская лента «Зелёная граница».

Из наиболее известных фильмов в десятку вошли «Головоломка 2» от Pixar и «Претенденты» с Зендеей. Интересно, что в топ не вошла «Дюна 2» Дени Вильнёва — в редакции THR фильм оценили сдержанно.

10 лучших фильмов первой половины 2024 года от The Hollywood Reporter

  • «Претенденты»
  • «Головоломка 2»
  • «Химера»
  • «Зло не существует»
  • «Зелёная граница»
  • «Я — капитан»
  • «Я видел свечение телевизора»
  • «Власть»
  • «Земные стихии»
  • «Дикая кошка»
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