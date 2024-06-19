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Новый цвет Samsung Galaxy S24 Ultra — смартфон получит жёлтый оттенок в Индии

Новый цвет Samsung Galaxy S24 Ultra — смартфон получит жёлтый оттенок в Индии
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Компания Samsung представила новый цветовой вариант своего флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra — теперь в Индии можно будет купить телефон с оттенком титанового жёлтого (Titanium Yellow).

Ранее были доступны устройства в шести других титановых вариантах: белом, сером, фиолетовом, синем, зелёном и оранжевом. Titanium Yellow дополнит линейку Galaxy S24 Ultra в Индии.

Фото: gizmochina

Ранее Samsung намекнула на релиз, опубликовав в соцсетях изображение девушки с подсолнухом — в подписи авторы пообещали представить «новый свежий образ чего-то эпического».

В апреле китайский инсайдер предположил, что новый iPhone 16 Plus будет доступен сразу в семи цветовых вариантах, среди которых оказались розовый и жёлтый.

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