Новый цвет Samsung Galaxy S24 Ultra — смартфон получит жёлтый оттенок в Индии

Компания Samsung представила новый цветовой вариант своего флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra — теперь в Индии можно будет купить телефон с оттенком титанового жёлтого (Titanium Yellow).

Ранее были доступны устройства в шести других титановых вариантах: белом, сером, фиолетовом, синем, зелёном и оранжевом. Titanium Yellow дополнит линейку Galaxy S24 Ultra в Индии.

Фото: gizmochina

Ранее Samsung намекнула на релиз, опубликовав в соцсетях изображение девушки с подсолнухом — в подписи авторы пообещали представить «новый свежий образ чего-то эпического».

В апреле китайский инсайдер предположил, что новый iPhone 16 Plus будет доступен сразу в семи цветовых вариантах, среди которых оказались розовый и жёлтый.