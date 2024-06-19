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Сериал «Пацаны» стал самым популярным зарубежным проектом в России после «Уэнсдей»

Сериал «Пацаны» стал самым популярным зарубежным проектом в России после «Уэнсдей»
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Четвёртый сезон «Пацанов» позволил шоу возглавить рейтинг интереса зрителей — по версии Индекса Кинопоиска Pro на прошлой неделе проект стал самым популярным сериалом в России.

С 10 по 16 июня «Пацаны» набрали 404 балла интереса — больше за последнее время было только у «Уэнсдей» в конце 2022 года, а также у некоторых отечественных проектов.

Фото: Индекс Кинопоиск Pro

В недельном рейтинге проект Эрика Крипке обогнал «Универ» и «Бриджертонов». В десятку также вошли «Игра престолов» (вероятно, из-за релиза спин-оффа «Дом дракона») и аниме «Клинок, рассекающий демонов».

Четвёртый сезон «Пацанов» стартовал на Amazon 13 июля и получил неоднозначные оценки зрителей. Всего запланировано выпустить пять сезонов супергеройского сериала.

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