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В Заксобрание Петербурга внесли законопроект о поддержке киберспорта в образовании

В Заксобрание Петербурга внесли законопроект о поддержке киберспорта в образовании
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В Законодательное собрание Санкт-Петербурга был внесён законопроект о грантовой поддержке образовательного киберспорта. Информация об этом появилась на официальном сайте Заксобрания.

Данную инициативу в личном телеграм-канале прокомментировал председатель Законодательного собрания города Александр Бельский:

Если сам киберспорт на слуху, то его связь с образованием не очевидна. Но, обсуждая со студентами возможности, которые открывает эта дисциплина, убедился, что у неё есть значительный потенциал. Прежде всего это инструменты виртуального погружения в высокие технологии или процессы, что в реальной жизни сделать трудно. Кстати, уже сегодня компьютерные симуляторы активно используются для начальной подготовки специалистов по сложным техническим или военным специальностям.
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