Начались съёмки продолжения сериала Сергея Жукова «Плакса»

Драматическая комедия «Плакса» готовится ко второму сезону — в Москве и Сочи стартовали съёмки молодёжного музыкального сериала Сергея Жукова.

В продолжении «Плаксы» Маша (её играет Ника Жукова) вместе со своей группой (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьёв, Афина Лукиди) отправляется на музыкальный фестиваль, где встречается с владельцем TikTok-дома, сыном успешного бизнесмена. Знакомство обещает новые связи и возможности, но вместе с тем — серьёзные испытания.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, исполняющий роль шоураннера сериала, сообщил, что к новому сезону «Плаксы» уже написано 16 песен (к каждой снят клип). Как и в первом сезоне, музыкальные композиции будут передавать настроение главной героини.